Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall in Hohenlimburg - Frau verletzt

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch, 16.12.2020, fuhren ein 74-Jähriger in einem Smart und eine 47-Jährige in einem Opel gegen 11:30 Uhr die Lindenbergstraße in Richtung Iserlohner Straße entlang. Auf Höhe der Brauhausstraße hielt die Opel-Fahrerin ihren PKW an. Der 74-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Wieso die Frau anhalten musste und ob die Sonne die Fahrer geblendet haben könnte, prüft jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

