Polizei Hagen

POL-HA: Streit in Wohnung führt zur Vollstreckung eines Haftbefehls

HagenHagen (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, riefen Anwohner der Pelmkestraße kurz vor Mitternacht die Polizei, als sie laustarken Streit aus einer Wohnung vernahmen. In der Wohnung trafen die Beamten auf eine Frau (22) und ihren ehemaligen Lebensgefährten (33). Offenbar kam es zu einem Streit der beiden Hagener, der wenig später in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. Dabei schlugen sich der Mann und die Frau jeweils in das Gesicht. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Da er die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, nahmen ihn die Polizisten fest und legten eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. (sh)

