Polizei Münster

POL-MS: Balkontür auf Kipp - Täter erklimmen Obergeschoss

MünsterMünster (ots)

Unbekannte Täter stiegen am Dienstagabend (10.11., 17.55 Uhr bis 18.55 Uhr) durch eine auf Kipp stehende Balkontür in eine Obergeschosswohnung am Hörsterplatz ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Die Diebe kamen auf bislang unbekannte Weise auf das Grundstück und erklommen den Balkon im ersten Obergeschoss. Hier hebelten sie die Balkontür auf und kamen so unbemerkt in die Räumlichkeiten. Die Unbekannten öffneten Schränke und Schubladen und verschwanden mit der Beute unerkannt. Die Bewohner hielten sich während der Tat im Wohnzimmer auf und stellten erst später den Einbruch fest.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

