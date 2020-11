Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung (03.11.2020)

Am frühen Montagmorgen gegen 06:15 Uhr warfen unbekannte Täter in der Hadwigstraße in Singen einen großen Stein gegen eine Fensterscheibe eines ortsansässigen Juweliergeschäfts. Das Glas wurde durch die Wucht beschädigt, zerbrach jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können sich beim Polizeirevier Singen Tel. 07731 8880 zu melden.

