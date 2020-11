Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Promenade - Radfahrerin flüchtet - Zeugen gesucht

MünsterMünster (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall auf der Promenade und einer flüchtigen Pedelec-Fahrerin geben können. Am Montagnachmittag (9.11., 16:04 Uhr) waren dort zwei Radfahrerinnen vom Aasee kommend in Richtung Ludgeristraße unterwegs, als die beiden plötzlich von der Pedelec-Fahrerin überholt und beim Wiedereinscheren von ihr geschnitten wurden. Die 45-jährige Radfahrerin, die unmittelbar neben der Unbekannten fuhr, musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit ihrer 56-jährigen Bekannten. Beide Frauen stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Die unbekannte Pedelec-Fahrerin radelte weiter, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge eilte ihr noch nach und sprach sie auf ihr Verhalten an, trotzdem entfernte sich die Unbekannte von der Unfallstelle.

Die Pedelec-Fahrerin ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Sie hat mittellange, dunkle, leicht grau melierte Haare und schiefe Zähne. Die Frau sprach Deutsch, trug eine türkisfarbene Jacke und darüber eine gelbe Warnweste.

Hinweise an: 0251 275-0

