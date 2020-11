Polizei Münster

POL-MS: Mit 1,48 Promille auf dem E-Scooter - Blutprobe

Münster

Polizisten stoppten in der Nacht von Freitag auf Samstag (7.11., 00:50 Uhr) einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer an der Bremer Straße. Der 23-Jährige fiel den Beamten beim Abbiegen aus dem Hamburger Tunnel auf. Er hatte Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten und fuhr in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle des jungen Mannes rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft. Ein Test zeigte einen Wert von 1,48 Promille. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

