POL-MS: Mutmaßliche Drogendealer liefern sich gefährliche Verfolgungsfahrt mit Polizei

MünsterMünster (ots)

Polizisten nahmen am Freitagmittag (6.11., 11.50 Uhr) zwei Drogendealer im Alter von 31 und 48 Jahren aus dem Bahnhofsumfeld fest.

Zuvor hatten Beamte beobachtet, wie der 31-Jährige am Bremer Platz Drogen verkauft hatte. Die Polizisten folgten ihm. Als er die Beamten bemerkte, stieg er in einen Peugeot, in dem der 48-Jährige auf dem Beifahrersitz wartete. Sie flohen in dem Wagen über die Wolbecker Straße, fuhren in den Gegenverkehr und querten eine Straße trotz roter Ampel, um zu flüchten. An der Friedrichstraße fuhren sie über den Gehweg und gefährdeten einen Radfahrer. Der 31-Jährige konnte kurze Zeit später auf der Warendorfer Straße in dem Peugeot gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 48-Jährige war zwischenzeitlich an der Johanniterstraße ausgestiegen. Zeugen beobachteten, wie er auf seiner weiteren Flucht Geld wegwarf. Die Polizisten nahmen ihn kurze Zeit später fest. Das mutmaßliche Dealergeld stellten sie sicher. Er hatte noch eine geringe Menge Drogen dabei. Der 31-Jährige hat keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluß. Beide erwarten nun Strafverfahren.

