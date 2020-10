Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L35 bei Greifswald

Heute Morgen (30.10.2020, 07:45 Uhr) kam es auf der L35 zwischen Greifswald und Jarmen auf Höhe des Parkplatzes Grubenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 29-jährige Fahrer (armenische und deutsche Staatsangehörigkeit) eines PKW Mercedes-Benz auf der L35 in Richtung Greifswald und überholte mehrere Fahrzeuge. Dabei geriet er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Opel, in dem sich die 40-jährige Fahrerin (deutsche Staatsangehörigkeit) und ihr 2-jähriger Sohn (deutsche Staatsangehörigkeit) befanden, zusammen. Infolge des Zusammenstoßes drehte sich der Opel auf der Fahrbahn, während der Mercedes-Benz zunächst von der Fahrbahn und dann nach ca. 60 Metern im Graben zum Stehen kam. Die 40-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie durch Rettungskräfte ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht werden musste. Der Sohn wurde ebenfalls stationär im Klinikum aufgenommen (Beobachtung). Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von Höhe von ca. 10.000 Euro. Zu Bergung der Fahrzeuge sowie zur Unfallaufnahme war die Unfallstelle komplett gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kam.

