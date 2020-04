Polizei Bielefeld

POL-BI: Kennzeichen am Unfallort verrät flüchtigen Fahrer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Streifenpolizisten stoppten am Samstag, den 04.04.2020, einen Pkw-Fahrer auf dem Südring, da sein beschädigtes Auto auf einen Unfall hindeutete.

Als die Streifenbeamten gegen 00:30 Uhr den Südring in Richtung Gütersloher Straße befuhren wurden sie auf eine Renault Clio aufmerksam. Der hintere linke Reifen des Fahrzeugs war luftleer und löste sich während des Fahrens von der Felge, sodass der Renaultfahrer auf der hinteren linken Felge weiterfuhr. Sie gaben dem Fahrer deutliche Zeichen, dass er anhalten solle, was er sodann auch tat. Die Beamten bemerkten Lackschäden und Dellen an der Front und an beiden Fahrzeugseiten. Das fordere Kennzeichen fehlte komplett. Aus dem Auto nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Auch im Gespräch mit dem 28-jährigen Bielefelder hatten die Beamten den Eindruck, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Auf dem Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung A33 deuteten Spuren am linken und rechten Fahrbahnrand darauf hin, dass es zuvor zu einer Kollision gekommen war. Diese Spuren deckten sich mit den Beschädigungen am Fahrzeug. Nicht zuletzt fanden die Polizisten auch das Kennzeichen des Renault Clio an der Unfallstelle. Vermutlich ist der Renaultfahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und erfasste zunächst mit der Front die Leitbarke. Daraufhin geriet der 28-Jährige ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Schutzleitplanke.

Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, um zu prüfen, ob der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss gefahren war. Augenscheinlich hatte er bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten. Sie stellten den Führerschein des Bielefelders sicher.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 8400 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell