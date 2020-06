Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - gemeldeter Waldbrand an der Ruhr

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Esborn wurden am Freitagabend um 23:54 Uhr zu einem gemeldeten Waldbrand an der Ruhr in der Nähe des Ruhrweges alarmiert. Nach einer intensiven Erkundung zu Fuß konnten mitten im Wald mehrere Personen angetroffen werden, welche sich ein Lagerfeuer entzündet hatten. Das Feuer wurde mittels Kleinlöschgerät abgelöscht und durch die ebenfalls anwesende Polizei und das Ordnungsamt wurden die Personalien aufgenommen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

