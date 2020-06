Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Kleinbrand und Tierrettung

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Kleinbrand in der Königstraße mussten die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Sonntag, 21.06.2020, gegen 18:00 Uhr ausrücken.

An einer Haltestelle brannte der Inhalt eines Papierkorbes. Die Feuerwehrleute löschten den Brand mit einem Kleinlöschgerät, 10 Liter Wasser reichten bereits aus um die Flammen zu ersticken. Nach fünfzehn Minuten war der Einsatz beendet und das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzuges Alt-Wetter wieder am Standort zurück.

Am heutigen Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte dann zu einer Tierrettung in die Straße Im Kirchspiel gerufen.

Hier hatte ein Anwohner beobachtet, wie ein Entenküken in ein Abwasserrohr einer Tiefgarage gefallen war. Die Feuerwehr suchte über zwei Etagen die Rohrleitungen ab und öffnete mehrere Revisionsklappen. Das Küken war eindeutig in einer Rohrleitung zu hören, da das Rohr aber mehrere Bögen aufwies, war es nicht zu sehen. Mit einer Rohrkamera unterstützten Kollegen des Stadtbetriebes sowie einer Rohrreinigungsfirma die Feuerwehr bei der Suche. Nach kurzer Zeit konnte das Entenküken in einem ca. 10m langen Rohrstück lokalisiert werden. Ein Kanalschacht am Ende des Rohres wurde geöffnet und ein Feuerwehrmann kletterte kopfüber ein Stück in den Schacht. Hier gelang es ihm, dass Küken anzulocken, mit einem Kescher vorsichtig einzufangen und wieder sicher ans Tageslicht zu bringen. In einer Tiertransportbox wurde das unverletzte Entenküken dann zu einer Aufzuchtstelle gebracht. Der tierische Feuerwehreinsatz dauerte hier ca. zwei Stunden.

