Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlangenlinien mit dem Fahrrad

Kaiserslautern (ots)

Weil er deutliche Schlangenlinien fuhr und auch eine rote Ampel ignorierte, ist ein Fahrradfahrer am Dienstagvormittag im Stadtgebiet aufgefallen. Zeugen beobachteten, wie der Mann kurz nach 11 Uhr in unsicherer Fahrweise durch die Mannheimer Straße radelte, an der Kreuzung zum Hilgardring das Rotlicht an der Ampel missachtete und die Kreuzung überquerte.

Eine Streife stoppte den Radfahrer und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei fiel schnell auf, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein erster Drogenschnelltest reagierte positiv auf verschiedene Stoffgruppen, weshalb der Mann zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht wurde. Ein Atemtest bescheinigte ihm zudem eine leichte Alkoholisierung.

Das Fahrrad wurde verschlossen und der Schlüssel sichergestellt, um zu verhindern, dass der 46-Jährige in seinem Zustand weiter damit fährt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Je nach Ergebnis der Blutprobe kann eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommen. |cri

