Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191013-2: Streife stoppt 14- jährigen mit PKW- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der PKW war der Streife am frühen Samstagmorgen (12.10.2019 gegen 03:40 Uhr) in Brühl, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nachdem er mit langsamer Geschwindigkeit in der Innenstadt entgegen einer Einbahnstraße fuhr, wurde er in der Kentenichstraße einer Kontrolle unterzogen. Am Lenker des Fahrzeugs stellten die Beamten einen 14- jährigen Brühler fest, der gemeinsam mit zwei jugendlichen Beifahrern (15 und 16 Jahre) unterwegs war. Ermittlungen ergaben, dass er den Schlüssel des Fahrzeugs ohne Wissen der Mutter an sich genommen hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 14- jährige wurde am Anhalteort in die Obhut seiner Mutter übergeben. (PW)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell