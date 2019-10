Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191011-3: Fünf Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Horbeller Straße sind am Freitagmorgen (11. Oktober) fünf Personen leicht verletzt worden.

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Brühl fuhr gegen 07:00 Uhr mit drei Mitfahrern (57/58/60) auf der Horbeller Straße in Richtung Hürth. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in der Ortslage Stotzheim auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen einer 41-jährigen Hürtherin, die in Richtung Köln unterwegs war. Die beiden Fahrzeugführer sowie die vier Mitfahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Da sich Hinweise auf die Fahruntüchtigkeit des 56-jährigen Mannes ergaben, stellten die Beamten dessen Führerschein sicher und leiteten Ermittlungen ein. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An einem angrenzenden Feld entstand Flurschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Horbeller Straße bis etwa 08:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. (nh)

