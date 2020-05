Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche machen Feuer im Wald

Menden (ots)

Zeugen meldeten gestern verdächtige Personen in einem Waldstück am Salzweg. Polizeibeamte trafen dort gegen 18.30 Uhr mehrere Jugendliche an, die auf dem trockenen Waldboden um ein kleines Feuer herum saßen. Das Feuer wurde mit Wasser und Erde gelöscht/erstickt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen "Herbeiführens einer Brandgefahr" gegen zwei Mädchen (14+15) ein.

