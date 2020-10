Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Versuchte räuberische Erpressung in Tankstelle in Ueckermünde

UeckermündeUeckermünde (ots)

Gestern Abend (27.10.2020, gegen 22:00 Uhr) kam es in einer Tankstelle in der Belliner Straße in Ueckermünde zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten zwei maskierte Personen den Verkaufsraum der Tankstelle und gingen in Richtung des Kassenbereichs. Anschließend zogen beide pistolenähnliche Gegenstände hervor, hielten diese in Richtung der 51-jährigen Mitarbeiterin und forderten sie zur Herausgabe von Geld auf. Danach kam der 62-jährige Tankstellenbesitzer dazu und wurde ebenfalls unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstands zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Unmittelbar danach griff der 62-Jährige einen der Täter an, weshalb es zu einem kurzen Gerangel zwischen den beiden Personen kam. Beide Täter entfernten sich daraufhin aus dem Gebäude und ergriffen die Flucht in Richtung Oststadt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeikräfte, darunter auch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk sowie der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE), konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe: Wer hat am späten Abend des gestrigen Dienstag (27.10.2020, gegen 22:00 Uhr) auffällige Beobachtungen im Bereich der Belliner Straße gemacht? Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell