Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unfallverursacher von Jatznick stellt sich der Polizei

Jatznick / Pasewalk (ots)

Am 25.10.2020, 12:00 Uhr kam es in Jatznick an der Einmündung B 109 / L 32, Abzweig Hammer, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vom 25.10.2020, 16:04 Uhr). Gestern Vormittag (26.10.2020) meldete sich ein 79-jähriger deutscher Mann im Polizeihauptrevier Pasewalk und teilte mit, dass er den Unfall verursachte. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischer Sicht sowie zum Schutz der Person nicht mitgeteilt werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Suche nach dem Unfallverursacher.

