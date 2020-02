Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei leicht Verletzte nach einem Verkehrsunfall auf der B 292

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr ereignete sich auf der B 292 bei Waibstadt in Richtung Sinsheim ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer überholte im noch zweispurigen Bereich einen Mercedes. Beim Wiedereinordnen geriet er ins Schleudern und kollidierte mit dem Mercedes. Beide Personen erlitten durch den Unfall leichtere Verletzungen, wobei nur die 29-jährige Mercedes-Fahrerin vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die B 292 war in Fahrtrichtung Sinsheim bis um 23:45 Uhr gesperrt. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere Zeuge, die ebenfalls in Richtung Sinsheim unterwegs waren werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der 0621/1744110 in Verbindung zu setzen.

