Polizei Münster

POL-MS: Gegenstände aus unverschlossenem Pkw entwendet - Dieb auf frischer Tat gestellt

MünsterMünster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Montagmorgen (9.11., 0:40 Uhr) an der Burchardstraße einen 43-jährigen Dieb und wählte die "110".

Der 55-Jährige sah den Mann ohne festen Wohnsitz durch die Straße schleichen und an Türgriffen der geparkten Autos ziehen. Als sich plötzlich so ein Renault öffnen ließ, stieg der 43-Jährige ein und entwendete eine Sonnenbrille. Die alarmierten Polizisten stellten den Täter eine Straße weiter und fanden die Brille in seiner Tasche. Den 43-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Am Abend (18 bis 19:25 Uhr) schnappte sich ein unbekannter Täter an der Achtermannstraße eine Handtasche aus einem unverschlossenen Bulli. Der Unbekannte nutze die günstige Gelegenheit, als die Fahrerin Gegenstände in ihre Wohnung brachte und den Wagen aus den Augen ließ. Mit der Tasche samt Bargeld, Ausweisen und Handy verschwand der Dieb in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

