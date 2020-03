POL-MK: Diebe schlagen LKW-Scheiben ein und zapfen Diesel ab

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Ein oder mehrere unbekannte Täter schlugen zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen jeweils eine Fensterscheibe zweier LKWs ein, die an der Fröndenberger Straße nahe des neuen Kreisverkehrs geparkt standen. Die Diebe entwendeten Ausweisdokumente und ein Navigationssystem.

In der Nacht zum Freitag vergangener Woche wurde an der Neuen Straße an einem dort abgestellten Lkw DAF die Tankpumpen demontiert und ca. 100 l Diesel abgezapft.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

