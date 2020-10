Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Situation ausgenutzt, Hinweise erbeten

Willstätt (ots)

Ein grauer Opel Zafira mit Rastatter Zulassung hat am späten Dienstagnachmittag ungewollt seinen Besitzer gewechselt. Der Eigentümer hatte seinen 10 Jahre alten Wagen gegen 16:50 Uhr unverschlossen vor einem Imbiss in der Hauptstraße abgestellt und überdies den Fahrzeugschlüssel im Auto zurückgelassen. Ein bislang unbekannter Dieb nutzte die Situation schamlos aus und fuhr mit dem Opel davon. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief im Sande. Der Zeitwert des Zafira wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Verbleib des Wagens oder zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 mit den Beamten des Polizeipostens Appenweier in Verbindung.

/wo

