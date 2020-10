Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Spielothek eingestiegen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Nachdem vergangene Nacht Unbekannte in eine Spielothek in der Bahnhofstraße eingestiegen sind, bitten Beamte des Polizeireviers Rastatt um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Zeuge konnte gegen 2:30 Uhr beobachten, wie zwei schlanke mit Kapuzenpullis und Rucksäcken ausgestattete Personen mit Fahrrändern in Richtung Murg geflüchtet sind. Zuvor haben sich die Verdächtigen ersten Erkenntnissen zufolge den Inhalt zweier Geldkassetten aus Spielautomaten angeeignet. Während der erbeutete Geldbetrag sich im mittleren dreistelligen Bereich bewegt, wird der durch die Gewaltanwendung verursachte Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Streifen verlief leider ohne den gewünschten Erfolg. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um weitere Hinweise.

