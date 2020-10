Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Fluchtversuch mit Roller geschnappt

Lahr (ots)

Nachdem ein Rollerfahrer sich am späten Dienstag einer Kontrolle von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg entziehen wollte, gelang es den Ordnungshütern dennoch, den 52 Jahre alte Mann zu stoppen. Dieser befuhr gegen 23:30 Uhr die Altfelixstraße, als er jegliche Haltezeichen der Streifenwagenbesatzung ignorierte und bei seiner Fahrt bis in die Bottenbrunnenstraße schließlich in eine Sackgasse geriet. Auch hier die Anweisungen der Beamten ignorierend, steuerte der Zweiradfahrer auf die Beamten zu. Mit körperlichem Einsatz gelang es der Streifenbesatzung, die Fahrt des 52-Jährigen zu beenden. Nach einem Sturz, bei welchem der Mann unverletzt blieb, zeigte sich sogleich der mutmaßliche Grund für die Flucht. Während ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille zutage brachte, musste der Mann nicht nur Blut abgeben, sondern auch offenbaren, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nun erwarten ihn die zugehörigen Strafanzeigen.

