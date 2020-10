Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Bereits über 200 Verstöße

Mittelbaden (ots)

Anlässlich der Aktion "Sicherer Schulweg 2020 - 2021" haben Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg in den zurückliegenden Wochen im Ortenaukreis, im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden bereits mehrere Kontrollaktionen durchgeführt. Hierbei nahmen die Ermittler neben der Geschwindigkeit von Fahrzeugführern an Stellen mit erhöhten Unfallgefahren für Kinder und Jugendliche unter anderem auch die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht in den Fokus. Darüber hinaus überwachten sie auch das Verhalten der Schülerinnen und Schüler selbst auf den Schul- und Radwegen. Des Weiteren gingen den Ordnungshütern hierbei einige Falschparker ins Netz. Unterm Strich ergaben sich in diesem Zusammenhang bislang über 200 Verstöße, die geahndet wurden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell