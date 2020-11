Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Büro

WetterWetter (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in der Friedrichstraße in einen Büroraum ein. Sie hebelten ein Seitenfenster auf und kletterten in das Büro. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und Schränke, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

