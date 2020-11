Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Unfall beim Wenden, eine Person verletzt

SchwelmSchwelm (ots)

Am 04.11. gegen 15:15 Uhr befuhr eine 29-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Brunnenstraße. Von dort bog sie nach links in ein Grundstück ab, um dort zu wenden. Dabei übersah sie eine ihr auf der Brunnenstraße entgegenkommende 29-jährige Ennepetalerin in ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Ennepetalerin leicht verletzt. Sie begab sich nach der Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung.

