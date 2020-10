Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am 14.10.20, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich auf der Schillerstraße in Bad Pyrmont, in Höhe der Baustelle zwischen Erdfällenstraße und Holzhäuser Straße ein leichter Verkehrsunfall. Ein Sattelzug durchfuhr die dortige Engstelle in Richtung Hagen und streifte erst einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Transporter und anschließend einen im Gegenverkehr verkehrsbedingt haltenden Pkw Renault Megan. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Sattelzug soll ein weißes Fahrgestell, blaue Plane und eine gelb-weiß-rote Werbeaufschrift gehabt haben. Ob der Fahrer die leichten Anstöße bemerkt hat, ist nicht sicher. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem beteiligten Sattelzug geben kann, wir gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

