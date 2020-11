POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Neue Kampagne der Polizei- Mach dein Passwort stark!

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Ennepe-Ruhr-Kreis- Neue Kampagne der Polizei- Mach dein Passwort stark!

Ennepe-Ruhr-Kreis

Das Internet erleichtert in vielen Dingen den Alltag, allerdings eröffnet es auch Kriminellen immer wieder neue Wege, um an Ihre Daten und Ihr Geld zu gelangen. Unsichere Passwörter bedeuten immer ein großes Sicherheitsrisiko und stellen ein leichtes Einfallstor für Cyberangriffe dar. Zahlenreihen wie 1234567 oder 111111 gehören leider zu den am häufigsten genutzten Passwort-Codes. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat deshalb die neue Kampagne für mehr Sicherheit in der digitalen Welt ins Leben gerufen. Die Kampagne hilft Ihnen auf innovative und humorvolle Art, "Eselsbrücken" zu bauen und leichter ein individuelles sicheres Passwort zu erstellen.

Unsere Tipps: - Erstellen Sie starke Passwörter - Nutzen Sie für jeden Online-Zugang ein eigenes Passwort - Achten Sie auf Ihre persönlichen Daten - Erstatten sie im Schadensfall auch eine Strafanzeige bei der Polizei.

Unser Ziel ist es Ihnen die Möglichkeit zu bieten, dass Sie Ihre Daten besser vor Missbrauch schützen können.

Weitere Informationen zu der Kampagne gibt es hier: www.mach-dein-Passwort-stark.de

