Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geldwechsel-Diebstahl - Zeugensuche und Tipps der Polizei

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nollinger Straße wurde am Donnerstag, 12.03.2020, gegen 11 Uhr, eine ältere Dame um ihr Geld gebracht. Die Frau wurde von einem Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Als die Frau begann in ihrer Geldbörse zu suchen, soll der Mann selbst angefangen haben im Münzfach zu suchen. Hierbei gelang es ihm offensichtlich zunächst unbemerkt das Scheingeld zu entwenden. Der Mann soll etwa 60 Jahre alt und korpulent gewesen sein. Er hatte einen Schnauzbart und hinkte beim Laufen. Zur Tatzeit war er mit einem hellen Mantel und einer dunklen Schirmmütze bekleidet. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem Mann geben können.

