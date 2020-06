Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kriminelle nehmen Zigarettenautomaten ins Visier

Minden, Stemwede, Lübbecke (ots)

Zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten wurde die Polizei am Dienstagabend in den Mitteldamm in Minden gerufen. In Stemwede stahl man gar ein ganzes Gerät samt Inhalt.

Bei dem Fall in Minden hatte ein Zeuge bemerkt, wie sich Unbekannte gegen 22.50 Uhr an dem am Gebäude eines Restaurant hängenden Gerät in Nähe der Wettinerallee / Wittelsbacherallee zu schaffen machten. Daraufhin rief er die Polizei. Die Täter hingegen konnten zuvor ohne Aufbruchserfolg in unbekannter Richtung fliehen.

Bereits von Donnerstag, 4. Juni, 24 Uhr bis Freitag, 5. Juni, 24 Uhr, hatten Kriminelle in Stemwede ersten Erkenntnissen zufolge einen Zigarettenautomaten in der Haldemer Straße nahe der Straße "Bohnewand" aus einer Wand gerissen und samt des Inhaltes gestohlen. Dies meldete man am Dienstag der Polizei. Ähnliches geschah am frühen Samstagmorgen in Lübbecke (wir berichteten). Hier blieb es an der Kreuzung der Straßen "Am Esch" / Gestringer Straße / Blasheimer Straße bei einem Versuch, da man sich offenbar bei der Demontage des Gerätes gestört gefühlt hatte. Mögliche Verbindungen der Fälle sind derzeitig Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Tätern oder verwendeten Fahrzeugen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

