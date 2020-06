Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen: Polizei deckt etliche Verstöße auf und findet in einem Auto Marihuana

Bad Oeynhausen, Minden (ots)

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen in Bad Oeynhausen und Minden hat die Polizei am Samstag, 6. Juni, etliche Verkehrsverstöße aufgedeckt und unter einem Autositz Marihuana gefunden.

Am Nachmittag versuchten in Volmerdingsen zwei 17 und 19 Jahre alte Motorradfahrer, sich vergeblich durch Flucht einer Überprüfung durch die Einsatzkräfte zu entziehen. Dabei überholte das Duo auf der Volmerdingsener Straße verbotswidrig mehrere Autos. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden jungen Männer mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Der 17-Jährige wurde später von seiner Mutter in Empfang genommen. Neben einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot steht den Fahrern noch weiterer Ärger ins Haus, da sie sich noch in der Probezeit befinden.

Zum wiederholten Male zählte die bei Kradfahrern beliebte kurvenreiche Strecke "Zur Lutternschen Egge/Luttern" über das Wiehengebirge zu den Überwachungsorten. Dabei kam auch ein ziviles Motorrad der Polizei zum Einsatz.

In Minden fiel den Beamten am Abend ein Wagen auf der Ringstraße auf, als dessen Fahrer auffällig langsam eine Geschwindigkeitsmessstelle passierte und anschließend stark aufs Gaspedal trat. Bei der folgenden Kontrolle bemerkten die Beamten nicht nur eine Manipulation an der Auspuffanlage des Fahrzeugs, sondern ihnen kam auch der Geruch von Marihuana entgegen. Daraufhin übergab der 34-jährige Fahrer den Polizisten freiwillig die unter seinem Sitz gelagerten Drogen. Da bei dem Mann ein Drogentest positiv ausfiel, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Neben den Marihuana wurde auch der Pkw sichergestellt.

Bei der Tempokontrolle auf der Ringstraße fiel ein BMW-Fahrer mit Tempo 100 besonders negativ auf. Zudem waren die Fahrer eines Audi und eines VW mit 97 und 96 Stundenkilometer nur unwesentlich langsamer. Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes an diesem Abend ein Dutzend Anzeigen, wovon sieben Fahrern ein Fahrverbot droht. Außerdem wurden 19 Verwarnungsgelder erhoben. Feststellungen zu mutmaßlichen Straßenrennen auf der Ringstraße machten die Beamten an diesem Abend nicht.

Zur Bilanz des bis in die Nachtstunden verlaufenden Einsatzes gehörten auch Verstöße aufgrund technischer Veränderungen an einigen Fahrzeugen. So gab es an dem BMW eines 23-Jährigen Beanstandungen am Fahrwerk sowie an den Reifen samt Felgen. Bei einem VW Golf eines 20-Jährigen fiel dessen blendende unzulässige Beleuchtung auf.

