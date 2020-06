Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte erbeuten zahlreiche Arbeitsgeräte und Fahrzeugteile

Preußisch Oldendorf (ots)

Zu einem Einbruch in ein Firmengelände wurde die Polizei am Montag in die Hafenstraße nach Getmold gerufen.

Kriminelle hatten hier im Zeitraum Samstag, 13 Uhr bis Montag, 8 Uhr das umzäunte Grundstück einer Firma für Landtechnik aufgesucht und sich nach unerlaubtem Zutritt eine Vielzahl an hochwertigen Arbeitsgeräten, Fahrzeugteilen und einen PKW-Anhänger der Marke Anssems gestohlen. Darunter befanden sich nach ersten Erkenntnissen unter anderem je ein Hochdruckreiniger von Stadiko und Nilfisk, zwei Reifen samt Felge für einen Schlepper, zwei Düngerstreuer der Marke Amazone und vier Laderampen. Zudem entwendete man einen MTD-Aufsitzrasenmäher, ein sogenanntes Zugmaul - eine Art Anhängekupplung - der Marke Sauermann, zehn Spanngurte, einen Frontkraftheber von Göppel sowie rund 500 Liter Dieselkraftstoff. Die Beute könnte nach Annahme der Ermittler von den Tätern mit dem gestohlenen Anhänger abtransportiert worden sein.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern, einem verwendeten Fahrzeug oder dem Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

