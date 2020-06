Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann (27) zum dritten Mal in kurzer Zeit mutmaßlich mit Drogen am Steuer erwischt

Bad Oeynhausen (ots)

Bereits zum dritten Mal innerhalb von nur knapp neun Wochen ist ein 27-Jähriger Autofahrer nach dem mutmaßlichen Konsum von Betäubungsmitteln am Steuer erwischt worden.

So geriet der Mann aus Bad Oeynhausen am Freitag, 5. Juni, um kurz nach 14 Uhr auf der Eidinghausener Straße mit einem Mazda in eine Polizeikontrolle, bei der die Streifenwagenbesatzung zum wiederholten Male drogenkonsumtypische Auffälligkeiten bei ihm feststellten. Aus diesem Grund und weil sich der Mann wenig kooperativ zeigte, brachte man den 27-Jährigen auf die Wache in Bad Oeynhausen und stellte seinen Führerschein sicher. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe. Zudem eröffnete man ein Ermittlungsverfahren. Im Anschluss konnte er die Wache wieder verlassen.

Zuvor war der offenbar uneinsichtige Mann Anfang April auf der Werster Straße sowie Ende Mai auf der Herforder Straße mit seinem Auto überprüft worden. Auch hier zeigte er entsprechende Auffälligkeiten, weswegen man ihm in beiden Fällen die Weiterfahrt untersagte, Blutproben entnahm und Anzeigen fertigte.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell