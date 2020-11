Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- 44-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

WetterWetter (ots)

Am Dienstag wurde ein 44-jähriger Herdecker durch einen 28-Jährigen Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien der 28-Jährige am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, an der Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin in der Alten Bahnhofstraße in Wetter. Als er hier auf den 44-Jährigen traf, griff der Täter den Mann unvermittelt mit einem Messer an und verletzte diesen schwer. Die 27-jährige Lebensgefährtin flüchtete währenddessen aus der Wohnung und ließ über Nachbarn die Polizei verständigen. Der 28-jährige Täter ließ sich noch in der Wohnung widerstandslos durch die Polizei festnehmen. Das Opfer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr. Auch die 27-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell