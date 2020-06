Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene Fahrräder: Eigentümer ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Zwei gestohlene Fahrräder haben wieder zurück zu ihren rechtmäßigen Besitzern gefunden. Die Polizei suchte Anfang Juni nach den Eigentümern der Drahtesel (wir berichteten: https://s.rlp.de/CZ6do).

Beide Räder wurden im Mai gestohlen. Tatverdächtig sind zwei junge Männer im Alter von 15 und 19 Jahren. Bei ihnen fand die Polizei die Fahrräder. Wie sich herausstellte wurde das Klapprad in der Mainzer Straße entwendet. Die 50-jährige Eigentümerin aus Otterberg erkannte ihr Fahrrad in einer Presseveröffentlichung wieder. Auch der 50-jährige Eigentümer des Mountainbikes konnte ermittelt werden. Das Rad kam am Hauptbahnhof fort. Beide Fahrräder waren zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einem Schloss gesichert. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell