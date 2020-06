Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Weil eine 18-jährige BMW-Fahrerin beim Abbiegen nicht aufgepasst hat, ist es am Montagvormittag in der Straße Am Eselsbach zu einem Unfall gekommen.

Die junge Fahrerin wollte auf die Kreisstraße 12 in Richtung Morlautern abbiegen. Der 33-jährige Fahrer eines Touran war auf der Lauterstraße in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und standen unter Schock. Sie wurden von Rettungskräften an der Unfallstelle versorgt. An den Pkw entstand Sachschaden von etwa 11000 Euro. |mhm

