Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Kurierfahrer ausgeraubt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 8:20 Uhr überfielen zwei Männer einen Kurierfahrer auf der Nordstraße nahe der Volksbank. Sie schnitten ihm mit einem silbernen BMW-Kombi den Weg auf der Straße ab. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohten die Täter den Fahrer, schlugen die Heckscheibe seines Wagens ein und raubten zwei schwarze Koffer mit Dokumenten aus dem Wageninneren. Die beiden stiegen anschließend in den Kombi und flüchteten in Richtung Kreisverkehr Ortsmitte. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Bislang konnten die Räuber nicht gefunden werden.

Die Männer trugen nach Zeugenaussagen beide einen handelsüblichen Mund-Nase-Schutz. Einer der Täter war etwa 1,70 m groß und von stabiler Statur, der andere etwas größer und von sportlicher Statur. Am Kombi war hinten ein Lipper Kennzeichen angebracht.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zwischen 7 und 9 Uhr einen silbernen Wagen in der Nordstraße bemerkt haben und Hinweise auf Kennzeichen und darin sitzende Personen geben können, sich dringend zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

