POL-LIP: Barntrup-Sonnenborn. Vor Baum gefahren.

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 55-Jährige am Dienstagvormittag von der Grießemer Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Die Frau war mit ihrem Elektrofahrzeug gegen 10:10 Uhr in Richtung Barntrup unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über den Renault verlor und nach rechts abdriftete. Sie touchierte Leitpfosten und Verkehrszeichen und prallte dann frontal gegen einen Baum. Der Wagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Zur Unfallaufnahme sowie Sicherung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr wurde die Straße rund 20 Minuten komplett gesperrt, anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 15 000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

