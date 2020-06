Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Exhibitionist am Begaufer.

Lippe (ots)

Am Freitag entblößte sich ein Mann am Ufer der Bega vor einer Gruppe junger Frauen. Die Freundinnen waren auf Kanutour und machten am Ufer unweit des Freibads Rast. Gegen 12:15 Uhr bemerkten sie einen Mann im Gebüsch, der sie beobachtete und augenscheinlich onanierte. Nachdem eine Zeugin ihn aufforderte, aufzuhören, zog er sich an und flüchtete durch das Gebüsch. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 28 und 32 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, korpulent, dunklere Hautfarbe, schwarze Haare und schwarzer dichter Bart. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze, kurze Trainingshose, ein dunkles T-Shirt und hatte eine Sonnenbrille auf.

In Lemgo war im März ein Exhibitionist mit vergleichbarer Personenbeschreibung gemeldet worden. Auf der Eisenbahnbrücke am Blomberger Weg hatte dieser sich vor einer 49-Jährigen entblößt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um den gleichen Täter handelt. Zeugenhinweise zur Ermittlung Identität des Mannes werden dringend gesucht. Am Begaufer hielten sich zur Tatzeit noch weitere Personen auf, die vielleicht etwas beobachtet haben können. Übermitteln Sie Ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 6090.

