Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heisede, Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer

Hildesheim (ots)

Heisede, Koldinger Weg, dortige Seenplatte (slü). Am 24.05.2020 kommt es zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr in einer Gartenlaube an der Heiseder Seenplatte zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Durch unbekannte Täter wird in der Gartenlaube ein Holzstuhl entzündet. Die Täter entkommen hiernach unerkannt. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Entzündung der gesamten Gartenlaube. Der Schaden wird auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich im Tatzeitraum an der Heiseder Seenplatte aufgehalten haben, sich zu melden, sofern sie Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können.

