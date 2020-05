Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen, (Groß Förste) - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Giesen, Burgstraße (cb) Am 24.05.2020, gegen 04.21 Uhr, lösen mehrere Brandmelder in einem Mehrfamilienhaus der Burgstraße in Groß Förste aus. Die Ortsfeuerwehren Gr. Förste und Hasede sowie ein Fahrzeug der Feuerwehr Sarstedt ist mit 52 Mann vor Ort und kann starken Rauch und leichte Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss feststellen. Zum Zeitpunkt des Brandes befinden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Die weiteren Bewohner des Hauses haben dieses schon eigenständig verlassen. Das Feuer wird vollständig gelöscht, Personen werden nicht verletzt. Die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen können im Anschluss wieder in das Haus zurückkehren. Eine mögliche Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt.

