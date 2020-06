Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand in Essen-Leithe, eine Person verletzt

Bild-Infos

Download

Essen-Leithe, Leither Straße, 16.06.2020, 17.10 Uhr (ots)

In der Leither Straße in Essen-Leithe ist gestern ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits tiefschwarzer Brandrauch aus dem geborstenen Fenster der rechten Erdgeschosswohnung. Auch aus dem Hinterhof, entlang der Gebäuderückseite, war Rauch zu erkennen. Ein Trupp ging zur Brandbekämpfung vor, ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum. Bei der Kontrolle der Wohnungen fanden die Retter eine männliche Person in einer Wohnung im rechten Obergeschoss. Sie trugen den Mann ins Freie, der Notarzt übernahm die medizinische Versorgung. Da der Patient eine Rauchgasvergiftung davongetragen hatte, erfolgte noch von der Einsatzstelle aus ein Transport in eine Druckkammer. Der dazu alarmierte Hubschrauber landete am Bahnhof Kray-Nord. In der Nacht erfolgte eine Brandnachschau. Das Haus ist zunächst komplett unbewohnbar, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell