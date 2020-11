Polizei Münster

POL-MS: Mit Alkohol am Steuer über die Autobahn - 46-Jähriger pustet 1,18 Promille

GladbeckGladbeck (ots)

Polizisten kontrollierten am Dienstagmorgen (10.11., 09:30 Uhr) den Fahrer eines Sattelzuges auf der Autobahn 2. Der Mann war in Richtung Oberhausen unterwegs, als die Beamten ihn bei Essen-Gladbeck stoppten, da er vermutlich mit seinem Handy telefonierte. Bei der Überprüfung der Personalien rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft des 46-Jährigen. Ein Test zeigte einen Wert von 1,18 Promille. Auf der Wache musste der Lkw-Fahrer seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

