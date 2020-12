Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (451/2020) Mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer zusammengesackt - 20 Jahre alter Autofahrer aus Kassel in Klinik eingeliefert, Polizei Duderstadt sucht Zeugen

GöttingenGöttingen (ots)

Duderstadt, Worbiser Straße Mittwoch, 9. Dezember 2020, gegen 14.30 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Ein vor einer Ampel leblos zusammengesackter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag (09.12.20) gegen 14.30 Uhr auf der Worbiser Straße in Duderstadt (Landkreis Göttingen) einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Verkehrsteilnehmer bemerkten den auf dem rechten Fahrstreifen stehenden, silberfarbenen Audi mit HIG-Kennzeichen und alarmierten besorgt die Polizei.

Um an den allein im Wagen sitzenden jungen Mann heranzukommen, mussten die Helfer in ihrer Not schließlich eine Scheibe der Beifahrerseite einschlagen. Der 20-jährige aus Kassel (Hessen) wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und von dort später in eine Göttinger Fachklinik verlegt.

Aufgrund der bislang gewonnenen Erkenntnisse geht die Polizei Duderstadt davon aus, dass der Nordhesse vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Für die weiteren Ermittlungen werden jetzt Zeugen gesucht, die den 20-Jährigen fahrend gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

