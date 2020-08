Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Geld aus der Spendenkasse entwendet

Gengenbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurden am Sonntag gegen 23.20, aufgrund eines Einbruchs in der Straße am Winzerkeller alarmiert. Jugendliche sollen sich gegen 22.40 Uhr Zugang zu einer Gebetsstätte verschafft und sich dort an der Spendenkasse bedient haben. Weiterhin befanden sich scheinbar Spuren an einem geöffneten Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 entgegengenommen. /jh

