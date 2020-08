Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Flucht endet in Unfall und mehreren Anzeigen

Appenweier (ots)

Die Flucht eines 20-jährigen Rollerfahrers vor der Polizei endete in den frühen Samstagmorgenstunden in einem Unfall und mehreren Anzeigen gegen ihn. Gegen 01:30 Uhr fuhr der Heranwachsende auf der B 3, Ortsaugang Appenweier in Richtung Offenburg und sollte durch eine Streife des Polizeireviers Kehl einer Kontrolle unterzogen werden. Als er durch den Streifenwagen hierfür überholt wurde, zeigte er schon durch den erhobenen Mittelfinger, dass er offenbar wenig von deren Vorhaben hielt und fuhr mit rund 90 Stundenkilometern weiter in Richtung Offenburg. Nach mehrmaligen Fahrtrichtungswechseln, führte die Flucht weiter auf einem landwirtschaftlichen Weg, parallel zur B 28. Auf der Straße "Hinter den Gärten" zog der Rollerfahrer dann plötzlich nach links, offenbar um ein erneutes Überholt werden durch den Streifenwagen zu verhindern. Über eine Grünfläche setzte der junge Mann seine Flucht fort und kam dabei zu Fall, wodurch er sich leicht verletzte. An dem Roller und dem Polizeifahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.250 Euro. Grund für die Flucht dürfte in seiner Alkoholisierung von rund zwei Promille, dem Fehlen eines Führerscheins und der Manipulationen an dem Roller zu suchen sein. Den Mann, der nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kam, erwarten nun ein umfangreiches Strafverfahren und Schadenersatzansprüche.

/rs

