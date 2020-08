Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Fußgänger schwer verletzt

Kehl, Bodersweier (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger kam es am Freitagabend gegen 23:10 Uhr. Ein 26 Jahre alter Autofahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Rastatter Straße aus Richtung Linx kommend und bog nach links in die Korker Straße in Richtung Querbach ab. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Fußgänger, der dort offenbar mittig auf der Fahrbahn stand. Der Endfünfziger wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht. Nach ersten Maßnahmen durch Kehler Beamte, übernahmen deren Kollegen des Verkehrsdienstes Offenburg die weiteren Unfallermittlungen. Am Pkw des 26-Jährigen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell