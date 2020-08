Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Staufenberg - Fenster zerschlagen, Zeugen gesucht

Gernsbach, Staufenberg (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde in der Staufenberger Straße ein Mercedes beschädigt. Bislang Unbekannte haben sich offenbar zwischen 21 Uhr und 10 Uhr an dem Auto zu schaffen gemacht und nach derzeitigem Sachstand die rechte hintere Scheibe des Wagens eingeschlagen. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07225 98870 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

/jh

