Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (449/2020) Nach Brand mit mehreren Verletzten in Wohn-und Geschäftshaus in Göttinger Innenstadt Ende November - Ursache weiterhin unklar, Landeskriminalamt in Ermittlungen eingeschaltet

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Kurze-Geismar-Straße Donnerstag, 26. November 2020, gegen 20.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem Brand in einem Wohn-und Geschäftshaus in der Kurze-Geismar-Straße in der Innenstadt von Göttingen Ende November ist die Ursache weiter ungeklärt.

Bei dem Feuer, das mutmaßlich in einer Physiotherapie-Praxis im 1. Obergeschoss seinen Anfang nahm und sich in der Folge auf weitere Teile des Gebäudes ausdehnte, waren am Abend des 26. November drei Menschen verletzt worden.

Auch knapp zwei Wochen nach dem Geschehen ist das komplette Haus noch immer unbewohnbar bzw. kann nicht genutzt werden. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 200.000 Euro.

In die Untersuchungen zur Brandursache wurden auch Experten der Brandursachkommission des Landeskriminalamtes Niedersachsen aus Hannover eingeschaltet.

Zur weiteren Klärung der Abläufe sind die Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizei Göttingen neben sachdienlichen Hinweisen und Beobachtungen insbesondere an Fotos und Videos interessiert, die Zeugen zum Zeitpunkt des Feuers am Brandort gefertigt haben. Sämtliche Informationen werden rund um die Uhr unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell