Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (448/2020) Einbruchserie in Schulen in Osterode und Herzberg - Drei Taten in einer Nacht, Zusammenhang vermutet

GöttingenGöttingen (ots)

Osterode, Dörgestraße Herzberg, Heidestraße und Junkernstraße Nacht zu Dienstag, 8. Dezember 2020

OSTERODE/HERZBERG (jk) - Über Nebeneingänge sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (08.12.20) gewaltsam in drei Schulen in Osterode und Herzberg (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Anschließend suchten die Täter offenbar gezielt die Sekretariate oder andere Büroräume heim und brachen u. a. Wertschränke, Türen und Schränke auf. Der dabei verursachte Sachschaden dürfte erheblich höher sein, als die Summe Bargeld, mit der die Täter schließlich unerkannt entkamen. Nach ersten Informationen wurden insgesamt etwa 2.500 Euro gestohlen.

Das Polizeikommissariat Osterode schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05522/5080 entgegen.

